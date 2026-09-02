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Нижегородская правда

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Нижегородские хоккеисты проводят первую тренировку на «Volga Арена»

Нижегородские хоккеисты проводят первую тренировку на «Volga Арена»

Хоккеисты клуба «Торпедо» проводят первую тренировку на новой «Volga Арена» в Нижнем Новгороде. Видео с площадки опубликовала команда в социальных сетях.

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