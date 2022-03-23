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«Нужно скорее встать и выздороветь», — Дима Билан о своем состоянии

«Нужно скорее встать и выздороветь», — Дима Билан о своем состоянии

Несколько дней назад стало известно о том, что популярному российскому исполнителю Диме Билану назначили серьезную операцию.

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