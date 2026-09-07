В Хабаровском крае задержан поджёгший по заданию Киева вышку связи россиянин

В Хабаровском крае задержали россиянина 1989 года рождения, поджёгшего по заданию представителя Главного управления разведки Минобороны Украины вышку сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части и объекты государственного и муниципального значения региона, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.