«Во благо Родины и нашей нации!» — сильная песня о важной и рискованной службе по защите России (ВИДЕО)

«Во благо Родины и нашей нации!» — сильная песня о важной и рискованной службе по защите России. С днём сотрудника органов государственной безопасности Всех наших товарищей с «В», «А», РОС, оперов, пограничников и всех причастных.
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