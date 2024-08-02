Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    опять  тебя  из  дурки  выпустили?«Втаптывали голов...
  • вячеслав полыгалов
    В курилке это было!В армии!-А ЭТО ГОВОРИТ О МНОГОМ!МЫ ИХ НЕ ПРОСИЛИ!-ОНИ ПРОСТО ЧЕРЕЗ ВАС ХОТЕЛИ НАС УНИЗИТЬ!-НАГНУТЬ...«Втаптывали голов...
  • вячеслав полыгалов
    Саша!Я реально в делах был!Я знаю что про таких как ты они между собой говорят!-ОНИ ХВАСАЛИСЬ ПЫТАЯСЬ НАС УНИЗИТЬ!-А ...«Втаптывали голов...

Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

Фото: Global Look Press / РИА Новости Текст: Евгений Поздняков  России и США удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Как и о чем можно &quot;по джентльменски&quot; договариваться с америкосами? Это, что пошутили или под дурных косим? Дело в том, что америкосы, как последователи и преумножатели  &quot;славного&quot; наследия англосаксов твердо придерживаются принципа - ЕСЛИ ДЖЕНТЛЬМЕН НЕ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ, ТО ДЖЕНТЛЬМЕН ЭТИ ПРАВИЛА ДОЛЖЕН ПОМЕНЯТЬ. И как с таким ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ можно реально договориться? Ответ только один - НИ КАК НЕЛЬЗЯ!!! Так, что не надо тешить себя глупыми иллюзиями про &quot;джентльменские соглашения&quot; с США. США понимают  только  силу, то есть договариваться с ними можно исключительно после того, как охерачили их ГВОЗДОДЕРОМ ПО ХЛЕБАЛУ и сразу после этого ЛОМОМ ПО ХРЕБТУ. Вот тогда можно о чем то договориться, иначе опять ОБМАНУТ!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх