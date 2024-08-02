Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям

АндрейБорков

Как и о чем можно "по джентльменски" договариваться с америкосами? Это, что пошутили или под дурных косим? Дело в том, что америкосы, как последователи и преумножатели "славного" наследия англосаксов твердо придерживаются принципа - ЕСЛИ ДЖЕНТЛЬМЕН НЕ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ, ТО ДЖЕНТЛЬМЕН ЭТИ ПРАВИЛА ДОЛЖЕН ПОМЕНЯТЬ. И как с таким ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ можно реально договориться? Ответ только один - НИ КАК НЕЛЬЗЯ!!! Так, что не надо тешить себя глупыми иллюзиями про "джентльменские соглашения" с США. США понимают только силу, то есть договариваться с ними можно исключительно после того, как охерачили их ГВОЗДОДЕРОМ ПО ХЛЕБАЛУ и сразу после этого ЛОМОМ ПО ХРЕБТУ. Вот тогда можно о чем то договориться, иначе опять ОБМАНУТ!