Основатель рок-группы Pink Floyd высказался в поддержку БРИКС

Основатель Pink Floyd Уотерс: Нужно больше БРИКС и меньше НАТО Основатель легендарной рок-группы группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку БРИКС и отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО.
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