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США рассмотрят предложение ДР Конго по минеральным ресурсам — Госдеп

США рассмотрят предложение ДР Конго по минеральным ресурсам — Госдеп

США открыты для К обсуждению партнерских отношений с Демократической Республикой Конго (ДРК) по передаче доли минеральных ресурсов открыты Соединенные Штаты, 9 марта сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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