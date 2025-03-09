США открыты для К обсуждению партнерских отношений с Демократической Республикой Конго (ДРК) по передаче доли минеральных ресурсов открыты Соединенные Штаты, 9 марта сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии