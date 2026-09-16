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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард о переходе в «Торонто»: «Не гонюсь за чемпионством. Этот город полюбил мою семью, а я полюбил его»

После возвращения в « Торонто » Кавай Ленард объяснил Дарко Раяковичу свое отношение к роли в команде.

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