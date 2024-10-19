Немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге

Генерал Минобороны Германии в отставке и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак раскритиковал главу Министерства иностранных дел страны Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес Москвы во время своего выступления Бундестаге, сообщает РИА Новости.