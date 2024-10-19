Политика как он...
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Политика как она есть

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Немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге

Немецкий генерал набросился на Бербок в Бундестаге

Генерал Минобороны Германии в отставке и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак раскритиковал главу Министерства иностранных дел страны Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес Москвы во время своего выступления Бундестаге, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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В
Влдимир
Баба дура слетевшая с катушек и возомнившая себя кайзерБок. вот только не знаю правый или левый бок.
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14 час.
Eduard
Короче говоря:&quot;Власть Европы работает на США,Украину,на кого угодно но не на немцев,чью экономику рушат,а должны создавать!
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13 час.
Eduard
Бывшая &quot;зелёная&quot; теперь откровенная бандитка.Раньше р природе говорила,теперь оружие посылает на Украину словно от взрывов экология улучшится!
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13 час.

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