В Германии объявили о риске деиндустриализации в связи с политикой страны

Гендиректор второй крупнейшей сталелитейной компании ФРГ «Salzgitter» Гуннар Грёблер в интервью «Financial Times» предостерёг немецкое общество, что если правительство не начнёт работать с проблемой релокации производств за границу, то ФРГ ожидает тотальная деиндустриализация.
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