Нижегородская правда

168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Клиентоцентричный подход в деятельности органов власти региона обсудили в Нижнем Новгороде

Клиентоцентричный подход в деятельности органов власти региона обсудили в Нижнем Новгороде

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области 12 апреля прошло заседание рабочей группы правительства региона по распространению клиентоцентричного подхода в деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх