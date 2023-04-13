Клиентоцентричный подход в деятельности органов власти региона обсудили в Нижнем Новгороде

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области 12 апреля прошло заседание рабочей группы правительства региона по распространению клиентоцентричного подхода в деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений.
В Корпоративном университете правительства Нижегородской области 12 апреля прошло заседание рабочей группы правительства региона по распространению клиентоцентричного подхода в деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений.
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