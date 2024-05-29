Феномен красного штампа: почему россияне стоят в очередях по всей стране и каковы последствия его отсутствия Ирэн ОрлонскаяС момента введения паспортной реформы в 2003 году в России нигде не возникало таких длинных очередей в паспортные столы, как в настоящее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии