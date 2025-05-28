Не осталось ни кусочка — сочный лимонный торт, который хочется всем. Рецепт на каждый день

Лимонный торт — это изысканный десерт, в котором сочетаются лёгкость, свежесть и яркий вкус. Его главная особенность — нежный баланс между сладостью и цитрусовой кислинкой, благодаря которому торт получается не приторным, а удивительно освежающим.