Криминальная ситуация в Братске остается под контролем

По итогам прошлого года в Братске отмечено снижение уровня преступности. Межмуниципальное управление МВД России «Братское» зарегистрировало 3 250 преступлений, что значительно меньше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе мэрии.
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