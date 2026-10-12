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Феофан Милостивый и звездное небо 12 октября

Феофан Милостивый и звездное небо 12 октября

12 октября на Тверской земле дожидаются возвращения краткого тепла и наблюдают за ночным небом. Именины дня: день ангела отмечают Феофан, Иван, Петр и Киприан.

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