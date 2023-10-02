Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой пока что идёт примерно как хохлячий контрнаступ, но ребята не унывают.
Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МР
Маргарита Романова
Сами себя перехитрили, ожидаемый результат
Ответить
12 час.
Natalija Osminina
Всё дело в фетише толерантности. Говорить европейцам и украинцам, что они плетутся в аутсайдерах- нетолерантно. Поэтому они до сих пор думают, что побеждают))
Ответить
10 час.
Свежие комментарии