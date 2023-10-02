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Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой...

Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой...

Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой пока что идёт примерно как хохлячий контрнаступ, но ребята не унывают.

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Комментарии
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МР
Маргарита Романова
Сами себя перехитрили, ожидаемый результат
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12 час.
Natalija Osminina
Всё дело в фетише толерантности. Говорить европейцам и украинцам, что они плетутся в аутсайдерах- нетолерантно. Поэтому они до сих пор думают, что побеждают))
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10 час.

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