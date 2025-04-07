Политика как он...
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Политика как она есть

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ЦРУ десятилетиями искало Гитлера: что скрывали документы разведки

ЦРУ десятилетиями искало Гитлера: что скрывали документы разведки

Документы ЦРУ, рассекреченные в 2020 году, пролили свет на масштабную операцию американской разведки по поиску Адольфа Гитлера, которая велась спустя годы после официального окончания Второй мировой войны.

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