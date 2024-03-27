ОТП-банк в пять раз снизил комиссию за внесение наличной валюты на счета

ОТП-банк со 2 апреля в пять раз с 10% до 2% снижает комиссию за внесение наличных денежных средств в иностранной валюте, долларах США и евро, следует из обновленных тарифов обслуживания физлиц, которые опубликованы на сайте кредитной организации.