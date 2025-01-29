В ВСУ рассказали о 17-летних добровольцах

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали приходить 17-летние добровольцы. Об этом в Telegram рассказал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.
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