В ВСУ рассказали о 17-летних добровольцах

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В Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали приходить 17-летние добровольцы. Об этом в Telegram рассказал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.