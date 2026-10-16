NATURAL GAS Multi-month Resistance hit. Rejection or break-out? Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! TradingShot Natural Gas (NG1!) hit its long-term Resistance Zone that started after its March 09 High and is so far pulling back.
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