«Это глупо»: Лавров оценил возможность отказа от английского языка

ВА

Виктор Александров

Да, изучать английский язык нужно. Но пусть англоязычные слова-дублёры в русский язык не лезут! Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. У русских людей пропали отчества! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Гарант по этому поводу как-то сказал: но люди же празднуют! Вы уж меня простите, ваше Величество, но царь Всея Руси не должен плестись в хвосте событий, а обязан тащить и толкать Россию вперёд, «иначе нас сомнут». Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.