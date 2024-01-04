Отказываться от английского языка, впадая в крайности, глупая идея. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с 11-летней девочкой Анастасией из ЛНР, прошедшей в рамках акции «Елка желаний».
«Это глупо»: Лавров оценил возможность отказа от английского языка
Комментарии
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Валентина Э
Совершенно согласна с Сергеем Викторовичем: глупо не изучать английский язык. На нем полмира говорит - а мы не будем знать? Его знать полезно и нужно во всех смыслах!
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16 час.
В
Воробей
Английский язык отличается от остальных больших языков одной полезной особенностью - на нём относительно легко НАЧАТЬ общаться благодаря необычно простой грамматике. Нет, освоить этот язык на хорошем уровне тоже очень не просто, как это со всеми языками! Потому, это вполне объективное преимущество располагает для него быть международным.
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Да, изучать английский язык нужно. Но пусть англоязычные слова-дублёры в русский язык не лезут! Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. У русских людей пропали отчества! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Гарант по этому поводу как-то сказал: но люди же празднуют! Вы уж меня простите, ваше Величество, но царь Всея Руси не должен плестись в хвосте событий, а обязан тащить и толкать Россию вперёд, «иначе нас сомнут». Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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9 час.
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