В НГТУ НЭТИ создали образец мобильной ветроэнергетической установки

Прототип компактной и недорогой ветроэнергетической установки представили на Международном форуме технологического развития «Технопром-2024» специалисты из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ), 13 сентября сообщает пресс-служба вуза.
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