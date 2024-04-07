"Сбер" проведет реструктуризацию кредитов пострадавших во время ЧС в Орске

“Сбербанк” проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка.
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