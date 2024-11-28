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Признаки осознания есть, признаков «просветления» – нет

Признаки осознания есть, признаков «просветления» – нет

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Сегодня относительно небольшой, но важный пост. Посвящу его нестандартной для меня теме: кадровым перестановкам в сфере гражданского авиастроения.

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