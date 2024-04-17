Дело дойдет и до АЭС: перспективы разрушения украинской энергетики

Компанцев Сергей

По каким законам военного времени решено было бить по столь малозначительным объектам?.. первое время 14 год были поставки с донбасаских шахт так как был контракт а платить контребуцию прийдется как нато всем в сожении 350 милионов царских и потом советских граждан , ведь де - юре вы то не выходили из гражданства факт , вы то знаете процедуру женидьбы процедура такая же грубо вы должны выйти из гражданства у всех так сказать стран код денег ссср факт проверте 6-7-8 цифры в счетах стоит 810..ссср и межевания границ не скем не было , если вру пришлите документ..