БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дело дойдет и до АЭС: перспективы разрушения украинской энергетики

Дело дойдет и до АЭС: перспективы разрушения украинской энергетики

Трипольская ТЭС вне игры Это надо было делать еще вчера Новости об очередной уничтоженной ТЭС на Украине в самое ближайшее время могут стать обыденностью – похоже, Российская Армия изменила стратегию разрушения инфраструктуры противника.

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Комментарии
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Владимир
А кто поставляет уголь для ТЭС Украины? Не Донбасс ли?
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4 час.
Компанцев Сергей
По каким законам военного времени решено было бить по столь малозначительным объектам?.. первое время 14 год были поставки с донбасаских шахт так как был контракт а платить контребуцию прийдется как нато всем в сожении 350 милионов царских и потом советских граждан , ведь де - юре вы то не выходили из гражданства факт , вы то знаете процедуру женидьбы процедура такая же грубо вы должны выйти из гражданства у всех так сказать стран код денег ссср факт проверте 6-7-8 цифры в счетах стоит 810..ссср  и межевания границ не скем не было , если вру пришлите документ..
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4 час.
Lana_Borei Иванова
Что заслужили то и получают!
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32 мин.

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