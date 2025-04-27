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Телеканал «Моя Планета»

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6 исторических мифов, в которые продолжают верить

6 исторических мифов, в которые продолжают верить

В Средние века люди с трудом доживали до 30 лет Арабские цифры придумали в арабских странах 40-градусную водку назвали «менделеевкой» в честь Менделеева Сальери ненавидел Моцарта Ньютону на голову упало яблоко Наполеон был маленького роста В Средние века люди с трудом доживали до 30 лет Фото: Wikipedia.

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