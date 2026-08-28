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Новости Липецка

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Липецкий суд принял иск «Лаб Индастриз» к УФАС

Липецкий суд принял иск «Лаб Индастриз» к УФАС

Компания требует отменить предупреждение УФАС о прекращении использования экологических заявлений на упаковке геля для стирки «Персил Green Gel», считая, что они обоснованы и не нарушают антимонопольное законодательство.

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