Липецкий суд принял иск «Лаб Индастриз» к УФАС

Компания требует отменить предупреждение УФАС о прекращении использования экологических заявлений на упаковке геля для стирки «Персил Green Gel», считая, что они обоснованы и не нарушают антимонопольное законодательство.
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