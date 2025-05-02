Почему британские военные не любят китайские электромобили?

Минобороны Британии запретило парковку китайских электромобилей у военных базМинистерство обороны Великобритании приняло решение о запрете парковки электромобилей, содержащих китайские детали, у секретных объектов и военных баз.
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