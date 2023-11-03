Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что ВСУ защищают Украину, Европу и свободу

Виктор Тимошевский

Вот постоянно после выступлений таких ораторов,хочется задать вопрос,а откого вас Гейропу с пониженной социальной ответственностью защищает Украина? В чем состоит угроза России Европейским штатам Америки? Чьи войска стоят на границах России? бедные и униженные европейцы,нашли защитника в лице нацистского режима и твердите об этом на каждом углу,да еще и активно его спонсируете.