Глава Минфина Германии Кристиан Линднер посетил Латвию и провел переговоры со своим коллегой из прибалтийской страны Арвилсом Асераденсом, после которых состоялась пресс-конференция для сотрудников прессы.
Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что ВСУ защищают Украину, Европу и свободу
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Вот постоянно после выступлений таких ораторов,хочется задать вопрос,а откого вас Гейропу с пониженной социальной ответственностью защищает Украина? В чем состоит угроза России Европейским штатам Америки? Чьи войска стоят на границах России? бедные и униженные европейцы,нашли защитника в лице нацистского режима и твердите об этом на каждом углу,да еще и активно его спонсируете.
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