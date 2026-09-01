Британия удвоила штрафы за обход санкций против России

Лондон также предупредил о русской платёжной системе A7, которую посчитал способом для бизнеса обойти западные рестрикции.
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