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Индия пошла на принцип против Зеленского

Индия пошла на принцип против Зеленского

Политолог Куприянов: Индия не разделяет западную позицию в отношении помощи Украине «Санкций не боятся».

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Комментарии
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С
СКР
Ценность украинского аниматора Зе в глазах США куда ниже, чем партнерства с Индией.
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5 час.
Аудрюс
У всех государств есть собсвенные интересы, но только единицы из этих стран способны эти интересы отстаивать... Индия одна из таких стран! И им глубоко по-боку и США и Россия, а Украина вообще даже не в поле ее зрения....
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5 час.

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