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Финка гадит, но в штаны

Финка гадит, но в штаны

Финляндия… Нет, не так: Финляндия!!! Ещё с 90-х годов, когда я под стол пешком ходил, периодически приходилось слышать, с каким придыханием взрослые говорили о финских товарах.

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