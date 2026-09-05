Финка гадит, но в штаны

Финляндия… Нет, не так: Финляндия!!! Ещё с 90-х годов, когда я под стол пешком ходил, периодически приходилось слышать, с каким придыханием взрослые говорили о финских товарах.
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Да пошли они на х.....
Товары у них всегда лучше были . И куртки, и мебель , и сотовые телефоны.
Какое нам в России дело до проблем финнов? Давно пора забыть про существование этой деревни-на-болоте, населенной пятью миллионами дураков.
А почему у нищих финнов пенсии больше,чем в России?