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«Скинуться на ремонт»: Роскачество назвало школьные сборы незаконными и объяснило, как защитить свои права

«Скинуться на ремонт»: Роскачество назвало школьные сборы незаконными и объяснило, как защитить свои права

Новый учебный год только начался, а в родительских чатах уже кипят страсти: кто сколько сдаёт на шторы, ремонт, подарки учителям и «нужды класса».

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