Мост через реку Клязьму в Мытищах откроют после реконструкции до конца года

В Мытищах начали устанавливать шумозащитные экраны в районе моста через реку Клязьму в рамках реконструкции Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта.
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