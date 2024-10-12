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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек ЦСКА Кисляк: «Месси был кумиром детства – он иначе видит футбол. Смотрю за игрой Родри, де Брюйне, Бареллы и Джаки, стараюсь в каждом подмечать лучшее»

19-летний полузащитник провел в этом сезоне девять матчей в составе армейцев во всех турнирах и забил один гол.

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