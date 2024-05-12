ВС РФ уничтожили РСЗО «Ураган», из которой ВСУ обстреливали Белгород

Российские военные нашли и уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган», с помощью которой ВСУ обстреливали жилые районы Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
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