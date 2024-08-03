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Чемпионат России. «Акрон» примет «Динамо», «Зенит» против «Ростова», в воскресенье ЦСКА встретится с «Оренбургом», «Спартак» и «Крылья» сыграют в понедельник

В субботу также «Зенит» сыграет против «Ростова». В воскресенье «Оренбург» в гостях встретится с ЦСКА, «Факел» проведет матч с «Краснодаром».

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