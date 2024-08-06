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Строительство новых трамвайных линий в Москве будет продолжено в ближайшие годы

Строительство новых трамвайных линий в Москве будет продолжено в ближайшие годы

В столице активно развивается система трамвайного транспорта. На улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова строятся новые трамвайные линии, а на Трифоновской улице после 30-летнего перерыва восстанавливаются пути.

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