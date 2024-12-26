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Царьград

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Литва отправила на Украину 11-й автоконвой с гуманитарной помощью в 2024 году

Литва отправила на Украину 11-й автоконвой с гуманитарной помощью в 2024 году

Литва отправила 11-й автомобильный конвой с гуманитарной помощью Украине в 2024 году. Более 30 автомобилей доставят печи, тёплую одежду и сухпайки в Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Сумскую области.

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