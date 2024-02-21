Китайцы вывели на российский рынок машину с известным именем

Geely продавала седаны в России, когда они еще не были массовыми. Сейчас, когда рынок насыщен всевозможными кроссоверами, Китай занялся разработкой более доступных моделей, а Geely 10 лет назад предложила Emgrand EC7.
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