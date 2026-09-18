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«В НХЛ Овечкину не место!»: Гашек и зарубежные СМИ «наехали» на звезду хоккея за предвыборный ролик

«В НХЛ Овечкину не место!»: Гашек и зарубежные СМИ «наехали» на звезду хоккея за предвыборный ролик

 Заокеанская лига и клуб из Вашингтона тактично их послали Не успел Александр Овечкин после проведенного отпуска в одной мировой столице — Москве, вернуться в другую мировую столицу — Вашингтон, как через несколько дней угодил в скандал.

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александр град

Подонков везде хватает. А Гашек выступая даже в России так и не понял характера русских, а русофобия у его в крови особенно когда его страна пошла в разнос под дудку негодяев ЕС снабжающей нацистский режим Украины вооружением. Руководит то Чехией бывший генерал НАТО Петр Павел. А так хочется выделиться Гашеку и попасть в Европарламент - все способы хороши лишь бы оценили по достоинству. Негодяй одним словом.