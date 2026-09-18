Заокеанская лига и клуб из Вашингтона тактично их послали Не успел Александр Овечкин после проведенного отпуска в одной мировой столице — Москве, вернуться в другую мировую столицу — Вашингтон, как через несколько дней угодил в скандал.
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Как это не место? 20 лет спонсировал фашистов (хоть и в виде налогов), а теперь не место! Как раз самое место!
По-видимому, Этот Гашек в своё время много голов пропустил от Овечкина и не может успокоиться. Правильно сказали - скунс...
На двух стульях сидеть нормально¿?????
А как же хвалёная пиндосская демократия? Своё мнение нельзя уже иметь? Надо толпой на одного?
Подонков везде хватает. А Гашек выступая даже в России так и не понял характера русских, а русофобия у его в крови особенно когда его страна пошла в разнос под дудку негодяев ЕС снабжающей нацистский режим Украины вооружением. Руководит то Чехией бывший генерал НАТО Петр Павел. А так хочется выделиться Гашеку и попасть в Европарламент - все способы хороши лишь бы оценили по достоинству. Негодяй одним словом.
Гашек просто довольно долго смотрел на окружающих через ,,клетку,,Видимо это произвело осадок в поведении .😊
Этого Гашека надо загасить, чех слишком много воняет