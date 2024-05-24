"Уже в Париже": Матвей Сафонов отреагировал на слухи о своём уходе в "ПСЖ"

Сафонова рассматривают на роль дублёра основного вратаря Джанлуиджи Доннарумы.Голкипер и капитан ФК "Краснодар" Матвей Сафонов иронично прокомментировал слухи о своём уходе во французский клуб "ПСЖ", где играли Месси, Мбаппе и Неймар.
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