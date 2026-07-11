СМИ США: Иран заявил, что суда в Ормузе атаковали «сторонники жёсткой линии» Иран якобы заявил, что коммерческие суда в Ормузе атаковали вышедшие из-под контроля офи.
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СМИ США: Иран заявил, что суда в Ормузе атаковали «сторонники жёсткой линии» Иран якобы заявил, что коммерческие суда в Ормузе атаковали вышедшие из-под контроля офи.
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