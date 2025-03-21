Дан ход проекту строительства российской стороной нефтепродуктопровода в Конго

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Конго, предусматривающее строительство нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо на территории африканской страны внесено для ратификации в Госдуму РФ.
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