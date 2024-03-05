Захарова заявила, что США предают своих союзников «не глядя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск», заявила, что «США предают союзников – не глядя».