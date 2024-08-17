Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки Киева на Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности после атаки украинского беспилотника на Запорожскую АЭС, 17 августа сообщила пресс-служба агентства.
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