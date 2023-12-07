Сенат США не стал голосовать за оказание помощи Украине

Байден призвал сенаторов срочно утвердить документ.фото: pixabay.com/WikiImages--> Законопроект о выделении более $100 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США.
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