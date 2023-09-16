Где смотреть Атланта Юнайтед – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 17 сентября

В воскресенье, 17 сентября, сыграют Атланта Юнайтед и Интер Майами в рамках МЛС (MLS). Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».