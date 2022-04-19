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Вышла из тени: Таисия Повалий прервала молчание и обозначила свою гражданскую позицию

Вышла из тени: Таисия Повалий прервала молчание и обозначила свою гражданскую позицию

Как известно, звезды сейчас разделились на три вида: первые высказываются против операции на Украине, вторые – полностью поддерживают своего президента, а третьи – тихо молчат и стоят в сторонке.

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