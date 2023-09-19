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10 важных запретов в Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день святого Луки 20 сентября

10 важных запретов в Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день святого Луки 20 сентября

10 важных запретов в Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день святого Луки 20 сентября Алёна Юрьева20 сентября в Православной Церкви отмечается Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, а также чествуется память святого Луки.

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