10 важных запретов в Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день святого Луки 20 сентября Алёна Юрьева20 сентября в Православной Церкви отмечается Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, а также чествуется память святого Луки.